Стиль жизни

Стрельца ждет роман, а Рака — потеря: гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака

Воскресенье, 5 января, — день, который заставит суетиться и заниматься чужими делами.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака.

Овен

Возможны встречи со старыми знакомыми и друзьями. Во второй половине дня узнаете радостную новость о родственнике.

Телец

У Тельцов много хлопот. Придется менять свои планы, мириться с плохим настроением близких.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам не нервничать и избегать открытых конфликтов. Ваше спокойствие — залог успеха.

Рак

Если Рак будет игнорировать советы родственников, то пострадает. Возможны потери и ссоры.

Лев

Львы будут спорить с любимым человеком, настаивая на своем в мелочах. Осторожнее, вы можете потерять в главном.

Дева

В первой половине дня лучше не мечтать, а браться за дело. А во второй половине дня устройте романтическое свидание.

Весы

Плохой день, чтобы принимать важные решения, касающиеся работы и бизнеса, денег и ценного имущества.

Скорпион

Осторожнее в разговорах с любимым человеком. Не самый удачный день, чтобы предъявлять друг другу претензии или выяснять отношения.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцам новые знакомства, которые получат приятное продолжение. Возможно романтическое увлечение.

Козерог

Хороший день для экстремальных видов спорта и творческих экспериментов. А вот технику лучше не покупать.

Водолей

Водолеи посвятят день самоедству. Друзья и родственники постараются вас развеселить, но получится ли у них, зависит от вас.

Рыбы

День удачный, но с деньгами будут проблемы. Лучше ничего не покупать. Другу понадобится ваша помощь.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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