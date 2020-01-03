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Спорт

Экс-футболист «Милана» и «Интера» едва не остался без руки после взрыва фейерверка (видео)

11:54 3 января 2020 98
Юмит Давала
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной Турции, экс-футболист «Милана», «Вердера» и «Интера», а ныне ассистент главного тренера «Галатасарая» Юмит Давала едва не «подорвался» во время празднования Нового года.

Родившийся в Германии специалист вместе со своими близкими праздновал в Берлине. После полуночи он с друзьями решил запустить фейерверк, но все едва не закончилось трагедией.

После того, как тренер поджег ракетницу, из нее полетели искры на руку Давале, и он уронил устройство на землю. Там фейерверк взорвался, но, к счастью, наставник успел отбежать.

Добавим, что в составе «Галатасарая» Юмит Давала выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а в футболке «Вердера» стал чемпионом и обладателем Кубка Германии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду отметил Новый год в компании возлюбленной и родственников.

Фото ФК «Галатасарай»

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