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Экс-футболист «Милана» и «Интера» едва не остался без руки после взрыва фейерверка (видео)
Бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной Турции, экс-футболист «Милана», «Вердера» и «Интера», а ныне ассистент главного тренера «Галатасарая» Юмит Давала едва не «подорвался» во время празднования Нового года.
Родившийся в Германии специалист вместе со своими близкими праздновал в Берлине. После полуночи он с друзьями решил запустить фейерверк, но все едва не закончилось трагедией.
После того, как тренер поджег ракетницу, из нее полетели искры на руку Давале, и он уронил устройство на землю. Там фейерверк взорвался, но, к счастью, наставник успел отбежать.
2 января 2020 г.
Добавим, что в составе «Галатасарая» Юмит Давала выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а в футболке «Вердера» стал чемпионом и обладателем Кубка Германии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду отметил Новый год в компании возлюбленной и родственников.
Фото ФК «Галатасарай»
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