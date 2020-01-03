Спорт

Не хотела верить, что он гей: жена экс-динамовца заподозрила Криштиану Роналду в фальшивом романе (фото)

Супруга бывшего футболиста киевского «Динамо» Николая Морозюка, выступающего за турецкий «Ризеспор», Ирина Морозюк заподозрила звездного нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в фальшивом романе с Джорджиной Родригес.

«Я одна не верю в брак Роналду и Джорджины? Как по мне, это чистый цирк. Мало того, что она взялась из ниоткуда, так она еще максимально неживая, как аксессуар. Разговаривать вообще умеет?

Как будто это брак для людей. Чтобы не задавали вопросов. Ну и нянька для детей. Но точно не любовь всей жизни. Это лично мое мнение.

Многие говорили, что Криштиану гей, но я не совсем верила либо не хотела в это верить. Но после появления его барышни я прям задумалась. Может, и вправду?

Ну, реально, блин! Роналду — нарцисс, и это видно. Ну не мог он из всех 90% женщин мира, которые хотят быть с ним, взять ее. Почему 90%? Оставшиеся 10% — это слепые бабы и я.

Я ничего плохого не хочу сказать о Джорджине — она симпатичная девушка, вообще ничего личного. Но она точно не для него. Ну вот прям ни на 1% я не верю в их отношения", — написала Ирина Морозюк в Instagram.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду воспитывают четырех детей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду отметил Новый год с возлюбленной.



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