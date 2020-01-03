Бой украинского боксера признан лучшим в 2019 году (видео)

Спорт

Авторитетный американский сайт Boxing Scene назвал победителя в номинации «Лучший бой года». Журналисты издания поставили на первое место поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (40 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и украинцем Сергеем Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения), который прошел в начале октября в Нью-Йорке.

Напомним, в титульном бою судьи единогласным решением отдали победу Головкину, но авторитетные специалисты заподозрили их в предвзятости, по собственным подсчетам отдав победу нашему соотечественнику.

«Я хочу реванш, мир хочет это увидеть. Мой промоутер и менеджер будут настаивать на этом вопросе. Если реванш с Головкиным невозможен, тогда я хочу сразиться с Канело, я бы дал ему бой, как никто другой в среднем весе. Однако, если поединок с мексиканцем не состоится, я с радостью выйду на ринг с Жермаллом Чарло и, наконец, дам ему реальный бой в пределах 160 фунтов, который зрители захотят увидеть», — поделился своими дальнейшими планами Деревянченко после поражения от казахстанца.

Отметим, что также среди претендентов на победу в престижной номинации были такие бои: Даниэль Роман — Ти Джей Дохени, Джулиан Уильямс — Джарретт Херд, Хосе Рамирес — Морис Хукер, Эррол Спенс — Шон Портер и Наоя Иноуэ — Нонито Донэйр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 70-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной боксер, нокаутировавший своего соперника.

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