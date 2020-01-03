- 13:52 На Полтавщине СБУ накрыла интернет-мошенников, обманувших украинцев на миллион гривен
- 13:35 В Одессе иномарка разнесла остановку общественного транспорта
- 13:34 Сотрудница Офиса генпрокурора попалась на торговле наркотиками: первые подробности
- 13:19 В последний день 2019 года в Украине зафиксировали случай смерти от гриппа
- 13:17 Овен и Стрелец получат желаемое: гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака
- 12:55 В Киеве пьяный хулиган сломал палец полицейскому
- 12:50 Бой украинского боксера признан лучшим в 2019 году
- 12:39 Сулеймани атаковали с беспилотника: стали известны подробности убийства иранского генерала и его окружения
- 12:36 Владельцем тигров, обнаруженных на Жуковом острове в Киеве, оказался бывший светский лев
- 12:15 Трубу снова прорвало: в сеть слили запись разговора экс-главы ГБР о Гонтаревой (аудио)
- 12:02 Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо впечатлила стройной фигурой в 51 год
- 12:01 Под Ровно пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром
Сотрудница Офиса генпрокурора попалась на торговле наркотиками: первые подробности
Сотрудницу Офиса Генерального прокурора, который начал работу с 2 января, задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками, сообщает «УНН».
Ссылаясь на источник в правоохранительных органа, информагентство сообщает, что по месту жительства задержанной — в Боярке (Киевская область) — был проведен обыск.
Правоохранители изъяли 30 таблеток метадона и установили, что женщина причастна к сбыту наркотических веществ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столице задержали 12 участников банды наркоторговцев, которые массово производили наркотические вещества и вербовали украинцев для сбыта наркотиков в России. Ее организаторами называют 23-летнего полицейского полка полиции особого назначения ГУНП в Киеве и 31-летнего жителя Киевской области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.