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Сотрудница Офиса генпрокурора попалась на торговле наркотиками: первые подробности

13:34 3 января 2020 255
Наркотики
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудницу Офиса Генерального прокурора, который начал работу с 2 января, задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками, сообщает «УНН».

Ссылаясь на источник в правоохранительных органа, информагентство сообщает, что по месту жительства задержанной — в Боярке (Киевская область) — был проведен обыск.

Правоохранители изъяли 30 таблеток метадона и установили, что женщина причастна к сбыту наркотических веществ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столице задержали 12 участников банды наркоторговцев, которые массово производили наркотические вещества и вербовали украинцев для сбыта наркотиков в России. Ее организаторами называют 23-летнего полицейского полка полиции особого назначения ГУНП в Киеве и 31-летнего жителя Киевской области.

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