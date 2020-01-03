Общество и люди

Зеленский объявил, что стал богаче на 5 миллионов гривен

Президент Владимир Зеленский, который отказался от своей доли в российском кинобизнесе в пользу автора «Студии Квартал-95» Андрея Яковлева, подал 3 января электронную декларацию, в которой указал суммы дохода, связанного с его бывшим бизнесом.

Так Зеленский задекларировал 4 млн 880 тысяч гривен роялти от использования торговой марки студии «Квартал 95» и 104 тысячи гривен компенсации за использование торговой марки студии.

(Роялти — это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами).

Документ опубликован в Едином реестре Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Доход Зеленский получил 27 декабря 2019 года.

Напомним, за 2018 год годовой доход Зеленского составил 9,71 млн гривен. Согласно декларации, по основному месту работы в студии «Квартал 95» Зеленский получил 4,17 млн грн зарплаты, 69 тыс. грн составили страховые выплаты от компании UNIQA, 4,5 млн — доход от предпринимательской деятельности, 820 тыс. грн — проценты по банковским вкладам, 489 тыс. — доход от сдачи имущества в аренду.

Как сообщали «ФАКТЫ», семья главы государства владеет элитной недвижимостью в оккупированной крымской Ялте, а также виллой на итальянском курорте Форте-дей-Марми.

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