Журналисты нашли в Италии незадекларированную виллу Зеленского (фото, видео)

Украина

Журналисты расследователи обнаружили на итальянском курорте Форте-дей-Марми виллу, которая возможно принадлежит шоумену Владимиру Зеленскому, по поводу участия в президентской кампании которого недавно резко высказался журналист Аркадий Бабченко. Расследователи утверждают, что шоумену принадлежит 15-комнатная вилла в 600 метрах от побережья.

Как утверждают в Слідство. Інфо, владение этой недвижимостью не отражено в декларации кандидата в президенты: «В декларации за 2017 год Зеленский указал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании. Всеми ими он владеет полностью, частично или арендует. Однако о 15-комнатной вилле на итальянском побережье, которой Зеленский владеет вместе с женой Еленой, в декларации он не вспомнил».

Расследователи сообщают о том, что полученные ими документы свидетельствуют, что в «итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми» за 3,8 миллиона евро.

Слідство. Інфо обратилось за комментарием к самому шоумену. В его пресс-службе журналистам ответили, что декларация кандидата в президенты заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский наметил продвигать шоумена Владимира Зеленского в президенты Украины еще в начале 2018 года.

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