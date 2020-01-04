- 13:36 На трассе под Ровно трагически погибли два человека: детали и фото с места аварии
- 13:33 Перенос Рождества: Епифаний рассказал, когда это может произойти
- 13:18 Стрельца ждет роман, а Рака — потеря: гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака
- 13:08 Оправдала аннексию Крыма: разгорается скандал вокруг визита в Киев Ирины Хакамады
- 12:44 Усик рассказал, как в его жизни сочетаются бокс и религия
- 12:35 "Смотрели "Квартал 95" и смеялись": украинец рассказал о жизни в плену боевиков "ДНР"
- 12:26 В Багдаде прощаются с убитым генералом Сулеймани
- 12:08 «Если бы памятник мог дать сдачи»: в сети обсуждают видео с вандалами в Киеве
- 12:01 Смертельное ДТП с руководством полиции под Николаевом: участник аварии три месяца игнорирует допросы
- 11:43 Ничего не меняется: украинка пожаловалась на хамское поведение "новых госслужащих"
- 11:05 Стоматолог избил женщину с ребенком на руках: видео шокирующего происшествия в России
- 10:39 Пока Влад Топалов в Москве: Регина Тодоренко засветилась с другим мужчиной на отдыхе
На трассе под Ровно трагически погибли два человека: детали и фото с места аварии
В Ровенской области 31-летний житель села Гильча 2 — водитель автомобиля «ВАЗ 2110», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Renault Trafic» под управлением 58-летнего жителя села Белашово.
От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Honda Civic», которым управлял 32-летний житель села Здовбица. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Ровенской области.
«В результате ДТП руководитель „Honda“ от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении полиции.
Водитель ВАЗа в результате ДТП не пострадал. В соответствии с медицинским освидетельствованием он был трезв. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве на перекрестке улиц Васильковская и Бурмистренка (Голосеевский район столицы) столкнулись три автомобиля — BMW X5, Mercedes 190 и Hyundai. Со второстепенной улицы Бурмистренка на главную с левым поворотом выезжал BMW. Хоть машин на проезжей части, по словам очевидцев, было мало, водитель «баварца», видимо, не заметил Mercedes, который двигался в сторону автовокзала, и столкнулся с ним. После удара Mercedes отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно мощное столкновение — в левый борт ударил Hyundai.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт