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Происшествия

На трассе под Ровно трагически погибли два человека: детали и фото с места аварии

13:36 4 января 2020 61
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровенской области 31-летний житель села Гильча 2 — водитель автомобиля «ВАЗ 2110», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Renault Trafic» под управлением 58-летнего жителя села Белашово.

От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Honda Civic», которым управлял 32-летний житель села Здовбица. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Ровенской области.

«В результате ДТП руководитель „Honda“ от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении полиции.

Водитель ВАЗа в результате ДТП не пострадал. В соответствии с медицинским освидетельствованием он был трезв. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве на перекрестке улиц Васильковская и Бурмистренка (Голосеевский район столицы) столкнулись три автомобиля — BMW X5, Mercedes 190 и Hyundai. Со второстепенной улицы Бурмистренка на главную с левым поворотом выезжал BMW. Хоть машин на проезжей части, по словам очевидцев, было мало, водитель «баварца», видимо, не заметил Mercedes, который двигался в сторону автовокзала, и столкнулся с ним. После удара Mercedes отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно мощное столкновение — в левый борт ударил Hyundai.

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