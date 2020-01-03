Трагическое тройное ДТП в Киеве: погиб молодой водитель (фото)

Происшествия

В пятницу, 3 января, днем в Киеве на перекрестке улиц Васильковская и Бурмистренка (Голосеевский район столицы) столкнулись три автомобиля — BMW X5, Mercedes 190 и Hyundai. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о смерти молодого водителя во время столкновения двух иномарок в Киеве.

По предварительной версии, со второстепенной улицы Бурмистренка на главную с левым поворотом выезжал BMW. Хоть машин на проезжей части, по словам очевидцев, было мало, водитель «баварца», видимо, не заметил Mercedes, который двигался в сторону автовокзала, и столкнулся с ним. После удара Mercedes отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно мощное столкновение — в левый борт ударил Hyundai.

Водитель Hyundai, в салоне которого находились двое пассажиров, рассказал, что и все произошло очень неожиданно, поэтому избежать столкновения он не смог.

— Одну из моих пассажирок госпитализировали, а водитель Mercedes погиб — молодой парень, очень жалко его, — сказал водитель Hyundai.

Позже удалось уточнить, что погибшему было около 30 лет. Расследование дорожного происшествия продолжается.

Напомним, на днях в Киеве неуправляемый грузовик стал причиной дорожной трагедии. А потерявший управление Hyundai «кувыркался» около 200 метров и едва не влетел в ресторан. Кроме того, в первый день нового года пешехода, безуспешно попытавшегося перебежать оживленную магистраль, спасла только счастливая случайность.

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