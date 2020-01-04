Рождество 2020: самые популярные украинские колядки и поздравления

Шоу-бизнес

Во вторник, 7 января, в Украине празднуют Рождество Христово, а уже 6 января, в Сочельник, начинают колядовать.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые популярные украинские колядки и традиционные поздравления (віншування).

Рождественские колядки

Добрий вечір тобі, пане господарю

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!



Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала:

Над вертепом звізда ясна у весь світ засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого повився. |

Пастушки з ягнятком перед тим Дитятком

На колінцях припадають, Царя-Бога вихваляють.

Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії сего дому господарю.

Сему дому господарю, і його родині,

Даруй літа щасливії нашій неньці Україні.

В мирі проводити, Тобі угодити

І з Тобою в царстві Твоїм на вік віків жити.

Старий рік минає

Старий Рік минає Новий наступає

Новий наступає

Пане Господарю Великий Владарю

Великий Владарю!

Дайте нам з Полиці із Медом Пшениці

Із Медом Пшениці!

А ще щось такого до того смачного

До того смачного!

Новий Рік приxодить Щастя в Дім приносить

Щастя в Дім приносить!

Бог предвічний

Бог предвічний народився!

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І Пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Слава Богу заспіваймо!

Честь Сину Божому

І Пану нашому,

Поклін віддаймо!

Поздравления

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок!

***

Гей! Господарі, спите?

Коляду стрічайте!

Та в мішок великий наш

Ласощі складайте!

Покладіть у торбочку

Ірочці горіхи,

Буде вам на цілий рік

І добра, і втіхи!

Покладіть у торбочку

Ковбаси Юркові,

Щоб були ви цілий рік

Сильні і здорові!

Покладіть у торбочку

Печива Варварі,

Щоб, як лебеді, життя

Прожили ви в парі!

Покладіть у торбочку

Яблучок для Насті,

Буде вам на цілий рік

Радості і щастя!

Із Різдвом Христовим!

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

Кстати, в ПЦУ ранее рассказали, когда может произойти перенос празднования Рождества Христова.

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