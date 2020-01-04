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Украина

Перенос Рождества: Епифаний рассказал, когда это может произойти

13:33 4 января 2020 171
Епифаний
Инф. «ФАКТОВ»

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что церковь не возражает против перехода на празднование Рождества Христова по Григорианскому календарю (25 декабря) перед Новым годом, но сделать реально это будет можно, когда готово будет украинское общество и в стране будет существовать единая церковь.

В интервью «Радио Свобода» митрополит заявил, что сейчас идут дискуссии о реформе всей календарной системы, действующей в православии. Но этот вопрос является достаточно сложным.

«Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе», — сказал он.

По словам предстоятеля ПЦУ, после объединения всех украинцев в единой православной церкви, такое решение будет принять легче.

«Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате», — сказал Епифаний.

Напомним, с 2017 года в Украине, кроме праздника Рождества Христова 7 января, был введен государственный выходной 25 декабря. Это было сделано ради равных условий для христиан восточного и западного обряда. Было подсчитано, что 30% всех религиозных организаций Украины празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю — 25 декабря.

Как сообщали «ФАКТЫ», священники Православной церкви Украины выразили опасение, что поспешный переход на празднование Рождества 25 декабря, внесет многолетнюю сумятицу в украинское православие.

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