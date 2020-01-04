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Выбираем ТЕПЛОВОЙ НАСОС: краткий обзор рынка
Зеленые технологии активно развиваются в нашей стране. Из года в год все больше и больше различных производителей, брендов, марок и моделей появляются в продаже. В этой статье речь пойдет о ключевых игроках рынка тепловых насосов, которые уже зарекомендовали себя как надежные и их смело можно отнести в ранг проверенных, таких, которые уже поработали в нашей климатической зоне и от которых не стоит ожидать неприятных сюрпризов.
Практически каждый из ниже представленных брендов имеет расширенный модельный ряд и как правило все производители имеют бытовые модели для отопления домов от 50 м² и до 350 м². У некоторых есть тепловой насос большой мощности (от 24 кВт) для отопления и кондиционирования помещений площадью свыше 350 м². Но в случае отсутствия в модельном ряде тепловых насосов большой мощности, для немалых площадей решение будет заключаться в каскаде из нескольких аппаратов, которые есть в наличии у производителя.
Каждый тепловой насос имеет свой СОР. Это основной показатель производительности. Он показывает сколько тепловой энергии может выдать тепловой насос на 1 затраченный кВт электроэнергии. Например, в среднем СОР тепловых насосов воздух-вода равен 3 — 3,5.
Что еще хотелось бы отметить, так это то, что Vaillant единственный производитель, который обеспечивает постоянную 24/7 техническую поддержку. Также у этого производителя широкий спектр оборудования, который позволяет грамотно автоматизировать работу многофункциаональных котелен.
Тепловые насосы Panasonic активно пользовались спросом в 2019 году. Их можно назвать победителями в категории цена-качество среди тепловых насосов воздух-вода в ушедшем году.
В эффективности системы отопления, кроме подбора теплового насоса большое значение имеют правильность проектирования всей системы, включая гвс, кондиционирование, вентиляцию
Если вы хотите оценить бюджет на установку теплового насоса или всей системы, компания Тепло (teplovyenasosy.com.ua) подготовила варианты готовых решений под разные стадии строительной готовности объекта. Среди них вы найдете то, что подойдет под ваши условия или же сможете заказать индивидуальный просчет.
Компания Тепло специализируется на проектировании и установке систем отопления на базе тепловых насосов уже более 8 лет. Компания осуществляет подбор теплового насоса, проектирование системы отопления и кондиционирования, установку оборудования различных брендов, исходя из индивидуальных потребностей конкретного заказчика, а не возможностей одного производителя.
Удачных вам решений.
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