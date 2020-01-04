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Ликвидация Сулеймани: в НАТО приняли важное решение о работе миссии в Ираке
После ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани и угрозы обострения ситуации в районе Персидского залива Североатлантический Альянс объявил, что приостанавливает деятельность своей миссии в Ираке.
Миссия в настоящее время возглавляется Канадой и насчитывает около пяти сотен канадских военнослужащих. Основная цель миссии — подготовка и обучение сил безопасности Ирака противодействовать террористам, в частности, отражать угрозы со стороны группировки «Исламское государство». В Ираке миссия присутствует по просьбе багдадских властей.
В НАТО отдельно уточнили, что миссия в настоящий момент не покидает регион, но из-за нестабильной ситуации свернуты все мероприятия учебно-тренировочного характера. Об этом сообщает i24news.tv.
Решению Североатлантического альянса о приостановке деятельности миссии предшествовал разговор генсека НАТО Йенса Столтенберга с министром обороны США Марком Эспером. О последних событиях Эспер выразился кратко, но емко: «Игра поменялась». У США в Ираке дислоцируются около 5200 военнослужащих, и Пентагон также задумался о том, чтобы сократить число участников миссии.
Напомним, в ночь на 3 января ВВС США нанесли удар по аэропорту в Багдаде. Был убит командующий иранскими «Силами аль-Кудс» Касем Сулеймани и заместитель командира «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Муандис. Ракетный удар стал ответом на атаку на посольство США в Багдаде.
Фото businessinsider.com
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