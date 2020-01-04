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В центре Днепра зверски избили врача "скорой помощи"
В Днепре сильно избили врача «скорой помощи». Об этом сообщили в соцсетях.
«Снова! Упыри, сколько вас? Прошлой ночью на вызове возле отеля „Світанок“ в Днепре пьяная мерзота избила нашего врача. Пробита барабанная перепонка, сотрясение головного мозга. Спасибо патрульной полиции — приехали быстро, действовали профессионально», — написал один из врачей Областного центра медицины катастроф в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», на днях аналогичный инцидент произошел в Никополе. Там трое жителей Никополя в новогоднюю ночь напали на бригаду скорой помощи и жестоко избили медработников. Никопольчане после алкогольных возлияний затребовали бесплатных таблеток от боли в печени, а когда не получили желаемого, устроили безобразную пьяную драку.
Никопольское ЧП с медработниками было не единственным в новогоднюю ночь. В Херсоне также пострадала бригада скорой помощи. 15-летний подросток вызвал врачей, пожаловавшись, что сломал ногу. Когда женщина-фельдшер попросила показать место травмы, юный дебошир нанес ей удар ногой в челюсть. Подросток задержан.
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