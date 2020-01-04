23.51 / 24.00 26.04 / 26.67
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В центре Днепра зверски избили врача "скорой помощи"

16:40 4 января 2020 264
Скорая помощь
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре сильно избили врача «скорой помощи». Об этом сообщили в соцсетях.

«Снова! Упыри, сколько вас? Прошлой ночью на вызове возле отеля „Світанок“ в Днепре пьяная мерзота избила нашего врача. Пробита барабанная перепонка, сотрясение головного мозга. Спасибо патрульной полиции — приехали быстро, действовали профессионально», — написал один из врачей Областного центра медицины катастроф в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», на днях аналогичный инцидент произошел в Никополе. Там трое жителей Никополя в новогоднюю ночь напали на бригаду скорой помощи и жестоко избили медработников. Никопольчане после алкогольных возлияний затребовали бесплатных таблеток от боли в печени, а когда не получили желаемого, устроили безобразную пьяную драку.

Никопольское ЧП с медработниками было не единственным в новогоднюю ночь. В Херсоне также пострадала бригада скорой помощи. 15-летний подросток вызвал врачей, пожаловавшись, что сломал ногу. Когда женщина-фельдшер попросила показать место травмы, юный дебошир нанес ей удар ногой в челюсть. Подросток задержан.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Галина Волчек

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

гривни

Стала известна судьба большой суммы денег, найденной в матрасе на свалке под Одессой (фото)

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

Субсидия

Начали верификацию: открыто первое дело из-за обмана при подаче документов на субсидию

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер