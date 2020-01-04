Происшествия

На Прикарпатье водителя спасли за мгновение до столкновения с поездом (фото)

В городе Калуше Ивано-Франковской области пьяный водитель пытался переехать железнодорожные пути и застрял на рельсах. Спасли незадачливого автомобилиста буквально за несколько минут до столкновения с поездом.

Сообщение о застрявшем на рельсах автомобиле полиция получила вечером 3 января. Патрульные тут же поехали на выручку. Инспекторы смогли немного подвинуть машину, но тут услышали, что приближается поезд.

В опасной ситуации выбирать не приходилось: полицейские решили спасать только водителя. Сложность заключалась в том, что мужчина был мертвецки пьяным, и покинуть салон самостоятельно не мог. Мужчину в итоге вытащили из-за руля, и гражданин даже обошелся без травм. А вот машина пострадала: машинист поезда увидел препятствие на рельсах, но сбросить скорость уже не мог. Даже с экстренным торможением груженый состав все равно не избежал столкновения с автомобилем.

Напомним, ранее под Ивано-Франковском поезд наехал на машину Нацгвардии, а под Киевом водитель машины чудом выжила, выехав на переезд на красный свет и столкнувшись с поездом.

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