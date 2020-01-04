«Жрица»: Леся Никитюк позабавила сеть фото борьбы с остатками новогоднего стола

Шоу-бизнес

Телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала, как на четвертый день нового года героически «борется» с остатками праздничного застолья. Леся предложила поклонникам узнать себя среди четырех типов «жриц» праздничной еды.

Лесю в Instagram похвалили за хозяйственный настрой и отменное чувство юмора, но посоветовали в следующий раз готовить поменьше.

Поклонники предупредили любимую телеведущую, что частое исполнение роли «ночной жрицы» грозит страшными последствиями.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, как спасается от возлияний за праздничным столом в новогоднюю ночь. А до этого телеведущая примерила на себя образ тетушки-буфетчицы.

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