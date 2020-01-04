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Сделали пересадку кожи: стало известно о состоянии детей, пострадавших при взрыве на Тернопольщине
Детям из села Угринов Тернопольской области, сильно пострадавшим 3 января при взрыве газа в сельском клубе, уже сделали операцию по пересадке кожи. После ЧП подростков увезли в больницу Тернополя и там диагностировали ожоги кожи первой и второй степени, ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом.
Как сообщил заместитель главного врача больницы Владимир Билинский в комментарии «UA: Тернопіль», трое ребят все еще находятся в реанимации, пятерых уже перевели в отделении хирургии. Всем пострадавшим предстоит бронхоскопия, трое уже прошли обследование. На сегодня состояние подростков оценивается как тяжелое и средней тяжести.
Напомним, 3 января подростки 12−17 лет собрались в сельском клубе Угринова для репетиции Рождественского представления. Около пяти часов вечера в помещении прогремел взрыв.
Полиция обнаружила, что накануне в селе проводили ремонт системы газоснабжения в сельсовете. Была сделана врезка в старую газовую трубу. Именно по этой трубе газ мог попасть в здание клуба, накопиться там в достаточной для взрыва концентрации и спровоцировать трагедию.
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