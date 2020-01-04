Синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать от погоды 5 января

Украина

В воскресенье, 5 января, в Украине погода ухудшится в западных областях, там ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. Также в западных областях продолжится период дождей со снегом, а температура в течение дня по всей Украине будет плюсовой — в пределах 5 градусов выше нуля.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, кроме западных областей, дождь со снегом возможен также и в восточных областях. В южной части страны пройдут дожди. На остальной территории — туман и моросящий дождь. В Киеве без осадков.

По прогнозам синоптика, в Украине немного похолодает на Рождество 6−7 января, но потом придет новое потепление.

Напомним, в Украинском гидрометцентре «ФАКТАМ» рассказали, что с 6 по 9 января в Украине установятся ночные морозы, в отдельных регионах возможны 8 градусов ниже нуля. 10−11 января на смену морозам снова вернутся мокрый снег с дождем в большинстве областей. Об этом в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «Сухо и холодно: какой будет погода на Рождество и ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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