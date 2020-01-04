Украина

После того, как Украина выдала по обмену в ОРДЛО бывших бойцов «Беркута», так и не вынеся им приговор, а бывшие подследственные по делам Майдана тут же засветились в российских пропагандистских телешоу, на президента Владимира Зеленского тут же накинулись с резкой критикой за необдуманные решения. Спасать реноме главы государства взялась представительница украинской стороны на минских переговорах Валерия Лутковская.

По словам Лутковской, на переговорах Трехсторонней контактной группы Украине поставили четкое условие: только взамен на экс-«беркутовцев» и харьковских подрывников возможно освобождение томящихся в плену украинских спецназовцев.

«И „харьковская группа“, и экс-„беркутовцы“ были в списках на обмен начиная с 2015—2016 годов. Затем в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту и соответственно они не будут освобождены в результате этого процесса. В ответ нам сказали, что тогда не будут освобождены спецназовцы, которые попали в плен и находились на территории ОРДО и ОРЛО», — объяснила Лутковская в интервью «Украинскому радио».

Участница минских переговоров объясняет, что только взамен на «беркутовцев» и «харьковскую группу» Украина смогла получить по обмену пятерых военных — спецназовцев из 8-го и 3-го полка, а также танкиста, попавшего в плен в 2014 году.

Лутковская утверждает, что судебные заседания по экс-«беркутовцам» все равно продолжатся.

Напомним, обмен 29 декабря, который предполагал освобождение всех установленных узников, таковым не стал. Украинская сторона получила 12 военных и 64 гражданских лица. Но в плену в ОРДЛО остаются еще около 300 узников. По 101 лицу подтверждено незаконное содержание под стражей.

Фото iamir.info

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter