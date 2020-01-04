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Украина

Тейлор рассказал, какое оружие получит Украина от США в 2020 году

22:09 4 января 2020 132
тейлор
Инф. «ФАКТОВ»

Кроме противокорабельных ракет, Украина получит и другие крайне необходимые ей системы вооружения для отражения российской агрессии. В этом заверил временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«Противокорабельные ракеты, дроны, радиокомуникационное оборудование. Это то, что поступает. Это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от русских», — уточнил Тейлор в интервью корреспонденту ТСН.Тиждень Андрею Цаплиенко.

Кроме того, дипломат сообщил, что переговоры о видах вооружения продолжаются. В США ждут предложений от украинского министерства обороны и генерального штаба ВСУ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, где, кроме прочего, предусмотрена военная помощь для Украины. Предусмотрены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Общая стоимость вооружения — 300 млн долларов, что на 50 млн долларов больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

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