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Снова опозорились: стало известно о серьезном ЧП с российским кораблем
Российский десантный корабль «Орск», который доставлял в Сирию оружие и боеприпасы, получил серьезные повреждения и возвращается в родной порт на буксире.
О поломке корабля стало известно, когда «Орск» проходил через пролив Босфор. В соцсетях опубликованы фотографии поврежденного судна, идущего в сопровождении буксировщика.
Напомним, ранее в России случился крупный пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов». А до этого российское грузовое судно врезалось в мост в Южной Корее.
Фото YorukIsik/Twitter
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