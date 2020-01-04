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Мир

Снова опозорились: стало известно о серьезном ЧП с российским кораблем

22:35 4 января 2020 255
корабль
Инф. «ФАКТОВ»

Российский десантный корабль «Орск», который доставлял в Сирию оружие и боеприпасы, получил серьезные повреждения и возвращается в родной порт на буксире.

корабль

О поломке корабля стало известно, когда «Орск» проходил через пролив Босфор. В соцсетях опубликованы фотографии поврежденного судна, идущего в сопровождении буксировщика.

корабль

Напомним, ранее в России случился крупный пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов». А до этого российское грузовое судно врезалось в мост в Южной Корее.

Фото YorukIsik/Twitter

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