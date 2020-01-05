- 07:40 Помог Зеленский: выступавший в Крыму певец признался, как ему удалось попасть на концерт в Киеве
- 07:14 Ударят ночные морозы: синоптики рассказали о погоде перед Рождеством
- 04.01 23:19 Посольство США и американская военная база в Ираке подверглись ракетному удару
- 04.01 22:50 Нечеловеческая жестокость: на Житомирщине подросток до смерти замучил поросенка
- 04.01 22:35 Снова опозорились: стало известно о серьезном ЧП с российским кораблем
- 04.01 22:09 Тейлор рассказал, какое оружие получит Украина от США в 2020 году
- 04.01 21:45 Сотрудников СБУ уличили в «сливе» данных иностранным дипмиссиям
- 04.01 21:20 Зинченко ударом с 25 метров забил шикарный гол за «МанСити» в матче Кубка Англии
- 04.01 21:17 Двойное убийство в Киеве: тела девушек нашли в съемной квартире
- 04.01 20:48 Без выдачи экс-беркутовцев возвращение спецназовцев было невозможно: Лутковская раскрыла детали обмена
- 04.01 20:41 Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем: названы самые ленивые знаки зодиака
- 04.01 20:20 Синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать от погоды 5 января
Ударят ночные морозы: синоптики рассказали о погоде перед Рождеством
Последний день недели, воскресенье 5 января, отметится дождями со снегом. А вот с новой недели придут похолодание и ночные морозы. В ночь перед Рождеством столбики термометров покажут до минус девяти градусов Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.
Днем 5 января ожидается мокрый снег в западных, северных, частично в восточных областях. В южных регионах синоптики прогнозируют дожди.
6 января температура начнет постепенно снижаться. На востоке страны ночью похолодает до -4 градусов, на западе — до минус девяти. Такие ночные морозы задержатся приблизительно до 10 января, а затем можно снова ожидать оттепели с мокрым снегом и дождем.
Напомним, ранее в комментарии «ФАКТАМ» народные синоптики воздержались от прогнозов погоды на январь, поскольку нагрянувшее зимой аномальное тепло спутало все расчеты. Об этом в статье «Сухо и холодно: какой будет погода на Рождество и ближайшие дни».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!