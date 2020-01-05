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Украина

Ударят ночные морозы: синоптики рассказали о погоде перед Рождеством

7:14 5 января 2020 100
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Последний день недели, воскресенье 5 января, отметится дождями со снегом. А вот с новой недели придут похолодание и ночные морозы. В ночь перед Рождеством столбики термометров покажут до минус девяти градусов Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Днем 5 января ожидается мокрый снег в западных, северных, частично в восточных областях. В южных регионах синоптики прогнозируют дожди.

карта

6 января температура начнет постепенно снижаться. На востоке страны ночью похолодает до -4 градусов, на западе — до минус девяти. Такие ночные морозы задержатся приблизительно до 10 января, а затем можно снова ожидать оттепели с мокрым снегом и дождем.

карта

Напомним, ранее в комментарии «ФАКТАМ» народные синоптики воздержались от прогнозов погоды на январь, поскольку нагрянувшее зимой аномальное тепло спутало все расчеты. Об этом в статье «Сухо и холодно: какой будет погода на Рождество и ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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