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Помог Зеленский: выступавший в Крыму певец признался, как ему удалось попасть на концерт в Киеве
Популярный в начале 90-х певец Доктор Албан снова может давать концерты в украинской столице. Ранее поп-исполнителю был запрещен въезд в Украину из-за поездок в оккупированный Крым через российскую территорию. Но на днях Албан встретился с президентом Зеленским и похвастался, что все уладил.
Албан остался доволен прогулкой по Киеву в компании президента. Тем не менее музыкант дал понять, что политические взгляды его не поменялись. Доктор Албан по-прежнему считает, что Крым не оккупирован Россией, а всего-навсего «спорный полуостров».
«Встреча с президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном полуострове Крым. После вмешательства президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом», — написал Албан на своей странице в Instagram.
Напомним, согласно принятым в Украине правилам, поездки в оккупированный Россией Крым возможны, но лишь через три украинских пункта пропуска. Те, кто нарушает этот запрет и прилетает в Крым из Москвы (в основном это российские политики и звезды шоу-бизнеса), вносятся в черный список и в дальнейшем имеют проблемы с въездом на материковую часть Украины.
Ранее после вмешательства Зеленского в Украину был разрешен въезд российскому актеру, незаконно посещавшему оккупированный Крым.
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