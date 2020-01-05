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Украина

Помог Зеленский: выступавший в Крыму певец признался, как ему удалось попасть на концерт в Киеве

7:40 5 января 2020 100
зеленский и доктор албан
Инф. «ФАКТОВ»

Популярный в начале 90-х певец Доктор Албан снова может давать концерты в украинской столице. Ранее поп-исполнителю был запрещен въезд в Украину из-за поездок в оккупированный Крым через российскую территорию. Но на днях Албан встретился с президентом Зеленским и похвастался, что все уладил.

Албан остался доволен прогулкой по Киеву в компании президента. Тем не менее музыкант дал понять, что политические взгляды его не поменялись. Доктор Албан по-прежнему считает, что Крым не оккупирован Россией, а всего-навсего «спорный полуостров».

«Встреча с президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном полуострове Крым. После вмешательства президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом», — написал Албан на своей странице в Instagram.

Напомним, согласно принятым в Украине правилам, поездки в оккупированный Россией Крым возможны, но лишь через три украинских пункта пропуска. Те, кто нарушает этот запрет и прилетает в Крым из Москвы (в основном это российские политики и звезды шоу-бизнеса), вносятся в черный список и в дальнейшем имеют проблемы с въездом на материковую часть Украины.

Ранее после вмешательства Зеленского в Украину был разрешен въезд российскому актеру, незаконно посещавшему оккупированный Крым.

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