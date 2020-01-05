Связи не помогут: протестующим из-за убийства в Каховке дали обещание

Происшествия

После того, как город Каховку в Херсонской области всколыхнули массовые акции протеста под зданием полиции, а эксперты заговорили о колоссальном недоверии граждан к полицейским и даже о возможной «новой Врадиевке», в дело вмешалось руководство области. Председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев пообещал, что берет расследование резонансного убийства под свой контроль.

Массовые протесты с горящими шинами и пиротехникой начались в городе после убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Люди подозревают, что в полиции пытаются утаить роль в убийстве бывшего и нынешнего сотрудников органов МВД.

«Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новым прокурором области Игорем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания», — обещает глава области.

Тем временем стало известно, что главным подозреваемым по делу является 29-летний бывший сотрудник правоохранительных органов. Он задержан и взят под стражу на 60 суток без права залога. Второй участник событий — действующий сотрудник районного отдела полиции — пока что только отстранен от работы и проходит экспертизы на полиграфе.

Начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин также обещает лично контролировать дело. Назначено служебное расследование, но основную часть проверок возьмет на себя Госбюро расследований.

Напомним, молодой житель Каховки был смертельно ранен утром 1 января. Мужчине выстрелили в живот. 3 января пострадавший скончался. В городе не сильно доверяют официальной версии полиции, согласно которой стрелок был один и стреляли только из ружья. Родственники убитого утверждают, что из тела были извлечены как минимум три пули от разных видов оружия.

Фото most.ks.ua

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