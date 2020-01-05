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Происшествия

Взрыв на Тернопольщине: пострадавший подросток рассказал о происшествии

11:51 5 января 2020 352
зал взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

Причиной взрыва в сельском клубе в селе Угринов Тернопольской области 3 января, скорее всего, была утечка газа из-за недобросовестного проведения ремонтных работ. Те из пострадавших детей, кто после ЧП в состоянии говорить, подтвердили, что чувствовали запах газа в помещении. В 20 метрах от клуба, рядом с сельсоветом выполнялся ремонт системы газоснабжения.

В результате ЧП пострадали восемь подростков. В самом тяжелом состоянии 15-летний юноша, у которого обожжена половина поверхности тела. Его приятель 16-летний Богдан также получил ожоги, но пострадал меньше и даже может разговаривать.

«Это просто моментально, несколько секунд. Мы начали все выбегать, все кричали. Просто оглушило», — рассказал Богдан Гаврон в эфире ТСН.

Напомним, трое из пострадавших до сих пор в реанимации, еще пятеро уже переведены в отделение хирургии. Всем пострадавшим необходимо пройти бронхоскопию, чтобы врачи оценили тяжесть ожогов органов дыхания. Состояние подростков оценивается как тяжелое и средней тяжести. Наиболее сильно пострадавшим выполнена пересадка кожи.

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