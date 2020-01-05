Брэд Питт и Антонио Бандерас названы лучшими актерами 2019 года

Шоу-бизнес

В субботу, 4 января, Национальное общество кинокритиков США в 54-й раз за свою историю подвело тоги ушедшего года. Премия NSFC по праву считается одной из самых престижных в мире. Общество было основано в 1966 году. На сегодняшний день в него входят 60 лучших кинокритиков в США. Они предъявляют повышенные требования к фильмам, именно поэтому их мнение и оценка имеет столь важное значение.

NSFC часто преподносит сюрпризы. Нынешний год не стал исключением. Лучшим фильмом 2019 года названа южнокорейская картина «Паразиты». Она же стала победителем и в номинации «Лучший сценарий».

Кадр из фильма "Паразиты"

Соперниками «Паразитов» были «Однажды в… Голливуде» и «Маленькие женщины». Эти фильмы тоже не остались без наград. Снявшая «Маленьких женщин» Грета Гервиг признана лучшим режиссером. Она обошла в своей номинации Мартина Скорсезе («Ирландец») и Пон Чжун Хо («Паразиты»).

Лора Дерн названа лучшей актрисой второго плана за роли в «Маленьких женщинах» и «Брачной истории». Ее соперницами были Дженнифер Лопес («Мошенницы с Уолл-стрит») и Флоренс Пью («Маленькие женщины»).

Кстати, Флоренс Пью постигла еще одна неудача. Она претендовала на премию NSFC в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в картине «Солнцестояние». Ее соперницами были Чжао Дао («Пепельный — чистейший белый») и Мэри Кей Плейс («Диана»). В итоге победила Плейс.

Премию фильму Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» принес Брэд Питт. Его назвали лучшим актером второго плана. У него было сразу три соперника — Джо Пеши («Ирландец»), Уэсли Снайпс («Меня зовут Долемайт») и Сон Кан Хо («Паразиты»).

Читайте в «ФАКТАХ»: Приехав покорять Голливуд, я поначалу работал в «Макдоналдсе» за 25 долларов в неделю, — Брэд Питт

Лучшим актером 2019 года NSFC назвало Антонио Бандераса, исполнившего главную роль в автобиографической драме Педро Альмодовара «Боль и слава». Соперниками испанского актера были Адам Драйвер («Брачная история») и Адам Сэндлер («Неограненные камни»).

Читайте в «ФАКТАХ»: Бандерас фактически силой заставил меня дать ему роль в «Боли и славе», — Педро Альмодовар

В воскресенье, 5 января, в Беверли-Хиллз пройдет первая в 2020 году большая церемония награждения — в 77-й раз будут вручать премию «Золотой глобус». «ФАКТЫ» публиковали полный список претендентов на эту престижную кино- и теленаграду.

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