Деньги

Индексация пенсий в 2020 году: когда и как изменятся выплаты

Украинских пенсионеров ждет повышение минимальной пенсии из-за увеличения уровня прожиточного минимума в стране. Минимальная пенсия равна уровню прожиточного минимума. С января она составит 1 638 грн, а в июле и декабре ее повысят до 1 712 и 1 769 грн соответственно.

В марте пенсионеров ждет индексация по формуле «50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год», но конкретные цифры будут опубликованы в конце января.

Также в 2020 году вырастет и минимальный стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту — с 26 до 27 лет. В этом году истекает «переходный период» для женщин, когда они могли выйти на пенсию раньше 60 лет.

Последние, кто может еще воспользоваться «льготным периодом», — женщины, которые родились в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев. А вот те женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только по достижении 60-летнего возраста, то есть уже в 2021 году.

Как писали «ФАКТЫ», запуск в Украине второго уровня пенсионной системы, предусматривающий обязательные накопительные взносы всех работающих граждан, может стартовать уже в марте 2020 года.

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