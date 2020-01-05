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Мир

Не имеет корней и листьев: найден самый большой цветок в мире (фото)

12:54 5 января 2020 264
Раффлезия
Инф. «ФАКТОВ»

В Индонезии обнаружили самый большой цветок в мире — раффлезию. Об этом сообщает Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры. Его диаметр составляет 111 сантиметров, что является самым большим из когда-либо зарегистрированных.

Стоит отметить, что в конце 2017 года в этом же месте также цвел самый большой в диаметре цветок, который достиг 107 см. Раффлезия — это паразитическое растение. Она не имеет корней и листьев. Все необходимое для жизни она получает из тканей хозяина, через специальные присоски.

Как писали «ФАКТЫ», необычно теплая зима в Украине совсем сбила с толку природу: в Киеве пробиваются из-под земли тюльпаны, а в Виннице зацвели сакуры. Под Полтавой зацвели подснежники.

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