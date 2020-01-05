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"Очень страшно без оружия": в Днепре сняли с поезда военного с тяжелым расстройством
В Днепре сняли с поезда пассажира в состоянии нервного срыва. Выяснилось, что военнослужащий ехал в Мариуполь, а оттуда собирался следовать в район операции Объединенных сил. В дороге военный впал в неадекватное состояние и требовал помощи врачей.
С помощью неравнодушных проводников и эмпатичного экипажа патрульной полиции пациента доставили в военный госпиталь в Днепре. Мужчиной занимаются специалисты.
Об инциденте сообщила советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа. По ее словам, военный жаловался, что ему «очень страшно без оружия и страшно за гражданских врачей, потому что вокруг идет война, обстрелы».
Советник призывает всех к человечности по отношению к бывшим и действующим военнослужащим, переживающим посттравматические стрессовые расстройства.
«Люди не будьте равнодушны к ближнему. Есть те, кто презрительно относятся к человеку, который лежит на земле, думая, что тот пьян. А хоть бы и так, но это может быть и сердечный приступ, инсульт, гипертонический криз, последствия контузии», — говорит Татьяна Губа.
Напомним, американский психолог и участник войны во Вьетнаме Фрэнк Пьюселик рассказал о главных ошибках в общении с теми, кто прошел войну. А врач-невролог Ксения Возницына предупреждает, что у участников войны будут особенности восприятия мира и через 10 лет, и через 40.
Фото dp.vgorode.ua
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