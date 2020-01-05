Происшествия

На Донбассе подорвался грузовик военных: один боец погиб

В Луганской области 5 января в районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство подорвался автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Сообщается, что автомобиль осуществлял мероприятия логистического обеспечения. По предварительным данным, грузовик наехал на противотанковау мина ТМ-62.

«В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении штаба.

В командовании Объединенных сил выразили глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

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