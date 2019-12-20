На Донбассе активизировались российские снайперы: военные раскрыли детали

Украина

На Донбассе в районе Марьинки, где недавно погиб старший солдат 28-й бригады Василий Лисицын, активизировались снайперы из России — выпускники школ «сдают экзамены».

«Сначала противник открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета. Таким образом оккупанты выманивали армейцев под огонь снайперов. К сожалению, одна из вражеских пуль калибром 7,62 мм попала Василию в голову. Он погиб сразу, на боевом посту», — рассказала сослуживица погибшего Алина.

По ее словам, снайпер ранил и жительницу Марьинке, которая шла по улице вместе со своим маленьким ребенком. Это произошло 25 ноября. Пуля попала женщине в грудную клетку и прошла насквозь. Ее увезли в больницу. У пострадавшей — перелом плечевой кости. А 18 декабря на околице Марьинки, где большинство домов разрушено, был ранен 57-летний мужчина, который вскоре умер.

Соседка погибшего рассказала, что мужчина сидел возле своего дома. Пуля попала ему в спину и застряла в животе: «Я увидела тело Михаила на дороге, когда вышла на улицу. Думаю, он в поисках помощи прошел где-то метров десять после ранения, там остался один его тапок. Выстрелов не слышала, но сразу позвала на помощь соседа. Вызвали скорую помощь, но военные медики прибыли на место раньше».

«В течение последних нескольких дней на участке фронта вблизи Марьинки царит неспокойная ситуация. Оккупационные вооруженные формирования ведут огонь по позициям украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия. Донимают и российские снайперы. Почти ежедневно армейцы наблюдают одиночные прицельные выстрелы со стороны противника», — сообщают в командовании операцией Объединенных сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе смертельное ранение получил 21-летний сержант Нацгвардии Сергей Михальчук. Боец во время обстрела противника прикрыл побратима и спас ему жизнь, приняв на себя большую часть осколков боеприпаса.

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