«Наполи» – «Интер»: онлайн-трансляция матча итальянской серии А

Спорт

В понедельник, 6 января, в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», рассчитанном на 54 726 мест, пройдет центральный матч 18-го тура итальянской серии А между местным «Наполи» и миланским «Интером».

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Арбитр — Даниэле Довери

Предстоящий поединок доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с 42-летним Даниэле Довери из Рима. Судейством занимается с 1996 года, на матчах серии А работает с 2011-го, а в 2018-м был включен в список арбитров ФИФА. По итогам прошлого сезона получил приз Джованни Мауро как лучший арбитр.

По итогам прошлого сезона Даниэле Довери был признан лучшим арбитром серии А

В нынешнем сезоне Довери провел 8 матчей, в которых показал 40 желтых карточек (в среднем — пять за игру) и удалил одного игрока с поля. «Интер» при судействе данного арбитра обыграл в миланском дерби «Милан» (2:0), а «Наполи» не смог одолеть на выезде «Торино» (0:0).

Лукаку в погоне за Иммобиле

Отличившись дважды в матче прошлого тура против «Дженоа» (4:0), нападающий «Интера» Ромелу Лукаку имеет в своем активе 12 забитых мячей в нынешнем сезоне серии А. В гонке бомбардиров впереди лишь форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, у которого 18 точных ударов.

Ромелу Лукаку уже забил 12 мячей в нынешнем сезоне серии А

Что касается «Наполи», то у неаполитанцев самый результативный — Аркадиуш Милик, в активе которого 6 голов.

Последние матчи в чемпионате

Команда Антонио Конте, имея 42 очка в активе, вместе с «Ювентусом» возглавляет турнирную таблицу. После двух подряд ничьих (с «Ромой» — 0:0 и «Фиорентиной» — 1:1) в последнем туре «Интер» разгромил на своем поле «Дженоа» — 4:0 (Лукаку, 31, 71, Гальярдини, 33, Эспозито, 64, с пенальти). Два гола бельгийского форварда Ромелу Лукаку позволили ему с 12 мячами выйти на второе место в гонке бомбардиров — впереди лишь нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, у которого 17 точных ударов в сезоне.

А вот «Наполи», под руководством Дженнаро Гаттузо обыграв в последнем матче 2019 года на выезде «Сассуоло» — 2:1 (Аллан, 57, Обианг, 90+4, автогол — Траоре, 29), прервал кошмарную серию без побед в серии А, которая насчитывала восемь матчей. На данный момент неаполитанцы, с 2016-го года неизменно становившиеся призерами по итогам сезона, занимают лишь восьмую строчку, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

Букмекеры не видят фаворита

Букмекеры в предстоящей встрече дают командам приблизительно одинаковые шансы. К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу хозяев принимает с коэффициентом 2,57, на ничью — 3,40, на выигрыш гостей — 2,71.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок чемпионата Италии «Наполи» — «Интер».

Фото Getty Images

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