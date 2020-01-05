23.53 / 23.98 26.08 / 26.68
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Где смотреть онлайн «Наполи» — «Интер»: расписание трансляций матча чемпионата Италии

13:52 5 января 2020 3
Наполи Интер
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 6 января, на стадионе «Сан-Паоло», способном вместить чуть более 60 тысяч зрителей, состоится центральный поединок 18-го тура итальянской серии А между «Наполи» и «Интером» (арбитр — Даниэле Довери). Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «НАПОЛИ» — «ИНТЕР»

Команда Антонио Конте, имея 42 очка в активе, вместе с «Ювентусом» возглавляет турнирную таблицу. После двух подряд ничьих (с «Ромой» — 0:0 и «Фиорентиной» — 1:1) в последнем туре «Интер» разгромил на своем поле «Дженоа» — 4:0 (Лукаку, 31, 71, Гальярдини, 33, Эспозито, 64, с пенальти). Два гола бельгийского форварда Ромелу Лукаку позволили ему с 12 мячами выйти на второе место в гонке бомбардиров — впереди лишь нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, у которого 17 точных ударов в сезоне.

А вот «Наполи», под руководством Дженнаро Гаттузо обыграв в последнем матче 2019 года на выезде «Сассуоло» — 2:1 (Аллан, 57, Обианг, 90+4, автогол — Траоре, 29), прервал кошмарную серию без побед в серии А, которая насчитывала восемь матчей. На данный момент неаполитанцы, с 2016-го года неизменно становившиеся призерами по итогам сезона, занимают лишь восьмую строчку, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

В прямом телеэфире поединок «Наполи» — «Интер» на территории Украины покажет канал «Футбол 1». Начало трансляции — 6 января в 21:45. Также прямая трансляция игры запланирована на канале «Матч-ТВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Интер» времен Жозе Моуриньо вошел в топ-десятку лучших команд последнего десятилетия.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

кутья

Вкусная кутья на Рождество: легкие рецепты

Галина Волчек

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

гривни

Стала известна судьба большой суммы денег, найденной в матрасе на свалке под Одессой (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер