Где смотреть онлайн «Наполи» — «Интер»: расписание трансляций матча чемпионата Италии

Спорт

В понедельник, 6 января, на стадионе «Сан-Паоло», способном вместить чуть более 60 тысяч зрителей, состоится центральный поединок 18-го тура итальянской серии А между «Наполи» и «Интером» (арбитр — Даниэле Довери). Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «НАПОЛИ» — «ИНТЕР»

Команда Антонио Конте, имея 42 очка в активе, вместе с «Ювентусом» возглавляет турнирную таблицу. После двух подряд ничьих (с «Ромой» — 0:0 и «Фиорентиной» — 1:1) в последнем туре «Интер» разгромил на своем поле «Дженоа» — 4:0 (Лукаку, 31, 71, Гальярдини, 33, Эспозито, 64, с пенальти). Два гола бельгийского форварда Ромелу Лукаку позволили ему с 12 мячами выйти на второе место в гонке бомбардиров — впереди лишь нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, у которого 17 точных ударов в сезоне.

А вот «Наполи», под руководством Дженнаро Гаттузо обыграв в последнем матче 2019 года на выезде «Сассуоло» — 2:1 (Аллан, 57, Обианг, 90+4, автогол — Траоре, 29), прервал кошмарную серию без побед в серии А, которая насчитывала восемь матчей. На данный момент неаполитанцы, с 2016-го года неизменно становившиеся призерами по итогам сезона, занимают лишь восьмую строчку, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

В прямом телеэфире поединок «Наполи» — «Интер» на территории Украины покажет канал «Футбол 1». Начало трансляции — 6 января в 21:45. Также прямая трансляция игры запланирована на канале «Матч-ТВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Интер» времен Жозе Моуриньо вошел в топ-десятку лучших команд последнего десятилетия.

Фото Getty Images

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