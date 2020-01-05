Происшествия

В Харькове мужчина устроил жесткое ДТП и напал на копа (фото)

В Харькове пьяный 34-летний водитель Volkswagen пытался устроить драку с патрульными полицейскими. Последние прибыли на ДТП, которое он спровоцировал на Салтовском шоссе 4 января. Напомним, ранее в полиции озвучили шокирующую цифру пьяных ДТП, зафиксированных в 2019 году.

Отметим, что второй участник ДТП — 61-летний водитель Lanos серьезно пострадал — после столкновения автомобилей он вылетел на проезжую часть. 34-летний же водитель Volkswagen пытался сбежать с места ДТП, но ему помешали прохожие. Они же вызвали медиков и полицию.

Тем не менее молодчик вел себя агрессивно, а в приемном отделении больницы, куда его доставили для осмотра, начал бросаться в драку с полицейскими. В результате один из патрульных получил телесные повреждения.

Полиция показала оперативные фото с места происшествия.

Инцидент квалифицировали по части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохоранительного органа») Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Также открыто уголовное производство по факту ДТП.

Напомним, ранее патрульные полицейские в последнюю минуту спасли водителя, в пьяном состоянии заехавшего на железнодорожные пути.



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