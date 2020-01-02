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Общество и люди

Полиция назвала число пьяных водителей, попавшихся в 2019 году: цифра шокирует

19:48 2 января 2020 189
Драгер
Инф. «ФАКТОВ»

В Патрульной полиции озвучили количество водителей, на которых в 2019 году составили административный протокол за управление авто в состоянии опьянения. Как сообщил в Facebook главный патрульный Алексей Белошицкий, штрафы пришлось уплатить 115 711 водителям, уровень алкоголя в крови которых превышал максимально допустимую норму в 0,2 промилле. Напомним, в Ровно пьяный водитель 30 декабря сбил молодую маму с коляской.

В настоящее время, подчеркнул автор поста, размер штрафов варьируется от 10 200 гривен (за первое нарушение) до 40 800 гривен (за третье и более нарушений в течение года). При этом в последнем случае нарушитель поплатится также 10-летним сроком лишения права управления транспортным средством.

Офицер напомнил, что с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, однако в начале декабря 2019 года депутаты ВР все же отсрочили его применение до 1 июля 2020 года.

В свою очередь в полиции Киева сообщили, что только 1 января 2020 года поймали на пьяном вождении 37 водителей.

Как сообщали «ФАКТЫ», рано утром 1 января 2020 года под Киевом в смертельное ДТП попал нетрезвый юноша, который сел за руль без ведома отца.

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