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Украина

Зеленский в Омане: в ОП рассказали о первой официальной встрече

18:57 5 января 2020 517
Зеленский на встрече в Омане
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится на отдыхе с семьей в Омане, провел первую встречу с представителем власти султаната — министром иностранных дел Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

В комментарии к фото, опубликованному Офисом президента в соцсетях, говорится, что во время встречи обсуждалась активизация двусторонних контактов на уровне торгово-промышленных палат. В частности, была достигнута договоренность продолжить практику проведения украинско-оманских бизнес-форумов.

В свою очередь Зеленский заявил о заинтересованности Украины в прямых инвестициях в энергетику, тяжелую промышленность, строительство, сельское хозяйство, медицину, туризм и т. д.

Также участники встречи констатировали рост взаимного товарооборота в 2019 году на 10%, который достиг 80 млн долларов.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что поездку в Оман президент финансирует из собственных средств.

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