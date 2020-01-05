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Зеленский в Омане: в ОП рассказали о первой официальной встрече
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится на отдыхе с семьей в Омане, провел первую встречу с представителем власти султаната — министром иностранных дел Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
В комментарии к фото, опубликованному Офисом президента в соцсетях, говорится, что во время встречи обсуждалась активизация двусторонних контактов на уровне торгово-промышленных палат. В частности, была достигнута договоренность продолжить практику проведения украинско-оманских бизнес-форумов.
В свою очередь Зеленский заявил о заинтересованности Украины в прямых инвестициях в энергетику, тяжелую промышленность, строительство, сельское хозяйство, медицину, туризм
Также участники встречи констатировали рост взаимного товарооборота в 2019 году на 10%, который достиг 80 млн долларов.
Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что поездку в Оман президент финансирует из собственных средств.
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