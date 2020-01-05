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Стало известно о состоянии подростка, который чудом выжил после падения с недостроя в Желтых Водах
Состояние подростка, пытавшегося совершить самоубийство в Желтых Водах в новогоднюю ночь, оценивается как стабильно тяжелое, в сознание он так и не пришел. Медики диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, травму брюшной полости с множественными разрывами печени, ушибом почек и мочевого пузыря. Об этом сообщает Информатор Днепр.
Прогнозы о динамике его состояния врачи не дают.
Теперь в сети собирают деньги на его лечение.
Напомним, прощальное видео подросток разместил в Istagram. В ролике он объяснил свой поступок одиночеством. После прыжка с недостроенной многоэтажки подросток не погиб — его отыскали вечером 1 января. В соцсети соощили, что это уже далеко не первый прыжок с печально известного здания.
Отметим, что в конце 2019 года в Одесской области совершил суицид 20-летний студент. Его нашли повешенным в общежитии Измаильского университета.
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