Происшествия

В Желтых Водах подросток-самоубийца спрыгнул с печально известного недостроя, но чудом остался жив

В новогоднюю ночь в Желтых Водах 15-летний подросток попытался совершить самоубийство. Он записал прощальное видео, которое разместил в Instagram, а затем спрыгнул с недостроенной многоэтажки. Ранее в Киеве спали девушку, решившуюся на суицид из-за измены мужа.

Группа «ЖВ на пульсе» сообщает в Facebook, что подросток не погиб — его отыскали вечером 1 января. Мальчик находится в реанимации с многочисленными переломами, травмами и обморожениями.

«Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте», — сказал подросток на видео, которое он выложил в Instagram перед тем, как спрыгнул с печально известной «монолитки».

В комментариях пользователи группы «ЖВ на пульсе» отмечают, что это уже далеко не первый прыжок с печально известного здания.

Ранее сообщалось, что в одном из исторических центров Украины мужчина хотел спрыгнуть с 40-метрового моста.

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