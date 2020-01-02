23.63 / 24.48 26.24 / 27.27
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Желтых Водах подросток-самоубийца спрыгнул с печально известного недостроя, но чудом остался жив

19:37 2 января 2020 13
Инф. «ФАКТОВ»

В новогоднюю ночь в Желтых Водах 15-летний подросток попытался совершить самоубийство. Он записал прощальное видео, которое разместил в Instagram, а затем спрыгнул с недостроенной многоэтажки. Ранее в Киеве спали девушку, решившуюся на суицид из-за измены мужа.

Группа «ЖВ на пульсе» сообщает в Facebook, что подросток не погиб — его отыскали вечером 1 января. Мальчик находится в реанимации с многочисленными переломами, травмами и обморожениями.

«Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте», — сказал подросток на видео, которое он выложил в Instagram перед тем, как спрыгнул с печально известной «монолитки».

В комментариях пользователи группы «ЖВ на пульсе» отмечают, что это уже далеко не первый прыжок с печально известного здания.

Ранее сообщалось, что в одном из исторических центров Украины мужчина хотел спрыгнуть с 40-метрового моста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сериал Сваты

В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"

троллейбус в Донецке

Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)

Пародия Галкина

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

Вор

Где спрятать деньги в квартире, чтобы грабители их не нашли? Названы самые надежные места

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер