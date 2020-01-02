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В Желтых Водах подросток-самоубийца спрыгнул с печально известного недостроя, но чудом остался жив
В новогоднюю ночь в Желтых Водах 15-летний подросток попытался совершить самоубийство. Он записал прощальное видео, которое разместил в Instagram, а затем спрыгнул с недостроенной многоэтажки. Ранее в Киеве спали девушку, решившуюся на суицид из-за измены мужа.
Группа «ЖВ на пульсе» сообщает в Facebook, что подросток не погиб — его отыскали вечером 1 января. Мальчик находится в реанимации с многочисленными переломами, травмами и обморожениями.
«Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте», — сказал подросток на видео, которое он выложил в Instagram перед тем, как спрыгнул с печально известной «монолитки».
В комментариях пользователи группы «ЖВ на пульсе» отмечают, что это уже далеко не первый прыжок с печально известного здания.
Ранее сообщалось, что в одном из исторических центров Украины мужчина хотел спрыгнуть с 40-метрового моста.
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