Украина

Подрыв грузовика ВСУ на мине: названо имя погибшего бойца

Стало известно имя бойца, погибшего во время подрыва грузовика ВСУ в районе Золотого-4. Им оказался 48-летний уроженец города Волочиск на Хмельнитчине Сергей Дичек.

Появилось его фото.

По информации координатора центра помощи участникам АТО в регионе Натальи Дзекарь в комментарии местному Интернет-ресурсу, погибший служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне.

На Донбассе он воевал пять лет.

У погибшего остались жена, двое сыновей и старенькая мать.

Данных о дате и месте похорон погибшего воина пока нет.

Напомним, 11 декабря в районе Золотого погиб еще один уроженец Хмельницкой области — 26-летний Андрей Дзюба.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter