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Подрыв грузовика ВСУ на мине: названо имя погибшего бойца

19:58 5 января 2020 223
Подрыв грузовика ВСУ на мине: названо имя погибшего бойца
Инф. «ФАКТОВ»

Стало известно имя бойца, погибшего во время подрыва грузовика ВСУ в районе Золотого-4. Им оказался 48-летний уроженец города Волочиск на Хмельнитчине Сергей Дичек.

Появилось его фото.

По информации координатора центра помощи участникам АТО в регионе Натальи Дзекарь в комментарии местному Интернет-ресурсу, погибший служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне.

На Донбассе он воевал пять лет.

У погибшего остались жена, двое сыновей и старенькая мать.

Данных о дате и месте похорон погибшего воина пока нет.

Напомним, 11 декабря в районе Золотого погиб еще один уроженец Хмельницкой области — 26-летний Андрей Дзюба.

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