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«Динамо» избавилось от опального футболиста (фото)
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш продолжит свою карьеру в турецком чемпионате. Вице-чемпион Украины согласовал условия аренды игрока, который до конца сезона-2019/2020 будет защищать цвета клуба «Ризеспор». В понедельник, 6 января, футболист пройдет медобследование, после чего все формальности будут улажены, но уже сейчас Денис вовсю фотографируется с футболкой своего нового клуба.
В команде, базирующейся в 100-тысячном городке Ризе на северо-востоке Турции, уже выступает с зимы 2019-го бывший одноклубник Гармаша. Защитник Николай Морозюк за календарный год провел за «Ризеспор» во всех турнирах 28 матчей (забил 1 мяч) и «дослужился» до роли капитана.
Отметим, что Гармаш является воспитанником «Динамо». Дебютировав за «бело-синих» в 2007 году в товарищеском матче с «Миланом», с тех пор на протяжении 12 лет полузащитник защищал исключительно цвета киевского клуба. За это время провел во всех турнирах 284 матча и забил 40 мячей. При этом полузащитник имеет «славу» наиболее недисциплинированного игрока в составе «Динамо» — за время выступления за киевлян Денис, любящий спорить с арбитрами и эмоционально выражать свое недовольство, получил 66 предупреждений и пять раз удалялся с поля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» проведет шесть товарищеских матчей на первом тренировочном сборе.
Фото ФК «Динамо», ФК «Ризеспор»
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