Мир

Иран принял важное решение по ядерному оружию

Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно своей ядерной программы.

В данном случае речь идет о снятии ограничений на количество центрифуг.

Таким образом, Иран не будет соблюдать какие-либо ограничения относительно объема обогащения урана, а также в сфере ядерных исследований и разработок. Тем не менее государство планирует продолжить сотрудничество с МАГАТЭ и выполнять обязательства СВПД в случай снятия санкций.

Напомним, президент США заявил, что Иран был и остается источником проблем на протяжении многих лет, а ликвидированный накануне генерал Сулеймани планировал целый ряд атак на американцев.

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