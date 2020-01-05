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Мир

Иран принял важное решение по ядерному оружию

22:28 5 января 2020 51
Иран принял важное решение по ядерному оружию
Инф. «ФАКТОВ»

Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно своей ядерной программы.

В данном случае речь идет о снятии ограничений на количество центрифуг.

Таким образом, Иран не будет соблюдать какие-либо ограничения относительно объема обогащения урана, а также в сфере ядерных исследований и разработок. Тем не менее государство планирует продолжить сотрудничество с МАГАТЭ и выполнять обязательства СВПД в случай снятия санкций.

Напомним, президент США заявил, что Иран был и остается источником проблем на протяжении многих лет, а ликвидированный накануне генерал Сулеймани планировал целый ряд атак на американцев.

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