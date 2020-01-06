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Мир

Путин не помог: в Хорватии действующая президент страны проиграла выборы

1:20 6 января 2020 109
Путин не помог
Инф. «ФАКТОВ»

В Хорватии, по данным местного центризбиркома, предварительные итоги голосования свидетельствуют о том, что в стране будет новый президент — социал-демократ Зоран Миланович, за которого проголосовали около 52,8% избирателей.

Действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович, которая, по данным российских журналистов, агитировала за себя в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным, заручилась поддержкой примерно 47,2% хорватов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Total Croatia news.

«Согласно последним результатам выборов, обнародованным в 20:25 по центральноевропейскому времени, бывший премьер-министр Зоран Миланович победил действующего президента Хорватии Колинду Грабарь-Китарович и станет новым президентом», — говорится в сообщении.

В первом туре, который прошел 22 декабря, за Милановича проголосовали 29,5% избирателей, а за Грабар-Китарович — 26,7%.

Зоран Миланович будет пятым президентом Хорватии. В 2011—2016 годах он возглавлял правительство страны, при нем Хорватия страна стала членом Европейского Союза. В 2007—2016 годах был лидером Социал-демократической партии Хорватии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине остается много приверженцев реализации территориальных проблем страны с использованием так называемого «хорватского сценария». В частности, первый вице-президент Национальной академии наук, советник президента Украины Владимир Горбулин в интервью нашему изданию оценил возможность применения опыта Хорватии для решения военного конфликта на Донбассе.

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