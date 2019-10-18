Народ ее будет любить: звезда Playboy намерена стать президентом Хорватии

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Бывшая модель Playboy, 31-летняя Ава Карабатич заявила о намерении включиться в президентскую гонку и принять участие в выборах главы Хорватии, которые намечены на 2020 год. Об этом пишет издание Hello!

Ава обещает открыть границы страны мигрантам, легализовать марихуану и обеспечить всем женщинам доступную и качественную пластическую хирургию.

О своих политических планах и амбициях девушка заявила в Instagram, сопроводив пост снимком топлес.

Также Карабатич написала о том, что ситуация, которая наблюдается в Хорватии, не дает ей покоя.

«Я больше не могу смотреть, как плохие вещи происходят в моей стране. Все слепы, хотя нет проблем со зрением, молодые люди уезжают из страны, рождаемость падает», — сокрушается звезда Playboy.

Как призналась Карабатич, решение побороться за президентский пост стало для нее спонтанным шагом, поскольку политика никогда не стояла для нее на первом месте, и особых амбиций в этой сфере у девушки не было. По словам Карабатич, ее первая любовь — это спорт, литература и искусство, а политика — уже вторая, однако происходящее на ее родине не может оставить ее равнодушной.

После заявления Авы недоброжелатели увидели в ее поступке обыкновенную черную зависть: в прошлом году на ЧМ по футболу в РФ весь мир обратил внимание на президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, с которой хозяин Кремля не захотел поделиться зонтиком, и которая была вынуждена мокнуть под дождем с Эммануэлем Макроном.

Тогда имя Колинды ворвалось в мировые тренды, и его гуглили даже те, кто не силен ни в политике, ни в футболе.

Возможно, именно тогда Аве Карабатич, яркой блондинке и девушке со страниц Playboy, пришло в голову: на месте Колинды вполне может быть она.

Интересно, что выборы в Хорватии состоятся в период с 21 декабря 2019 года по 20 января 2020 года. Ава Карабатич будет противостоять действующему президенту Колинде Грабар-Китарович, которая баллотируется на второй пятилетний срок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российская модель Мария Лиман, известная как звезда Playboy и «самая красивая болельщица ЧМ-2018», получила предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова-на-Дону.

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