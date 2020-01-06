Безвиз подорожает: украинцам усложнят въезд в ЕС

Украина

Несмотря на наличие безвизового режима со многими странами мира, украинцам с с 2021 года будет недостаточно только лишь наличия биометрического паспорта для въезда в Шенгенскую зону, придется проходить платную проверку.

Об этом пишет «Обозреватель».

Издание сообщает, что в Европейском парламенте приняли новый документ, который предполагает усилить систему контроля на европейских границах.

В соответствии с ним с 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду.

Благодаря новшеству в Европе появится единая база данных о пересечении путешественниками границы Шенгена. Ранее каждая страна получала и хранила информацию отдельно, теперь она станет централизованной.

ЕС станет не первым, где действует подобная система. С 2009 года в США необходима авторизация через систему ESTA, а в Канаде с 2013 года внедрена система ЕТА. Они обе платные, а разрешение действует на протяжении определенного времени.

Поэтому с 2021 года для въезда в Шенгенскую зону придется заполнить онлайн-анкету. Сделать это нужно максимум за 96 часов (четверо суток) до время вылета, именно столько потребуется системе для проверки в том случае, если данные отправят на более глубокую обработку.

Сложностей не должно возникнуть в том случае, если гражданин не имеет судимости, не нарушал никаких правил в ЕС (например, не оплатил штраф за неправильную парковку) и не пребывал в конкретных зонах ведения военных конфликтов.

При представлении законопроекта в Брюсселе подчеркнули, что 95% заявителей будут получать положительный ответ автоматически, в течение нескольких минут после подачи заявки. Еще 3−4% будут одобрены после того, как их заявку рассмотрят клерки центрального европейского органа, который будет контролировать работу этой системы. Но даже в этом случае получение ответа займет около нескольких часов.

Ну и совсем подозрительные заявки могут обрабатываться гораздо дольше. Возможно, в этом случае потребуют документы по запросу миграционных служб, или же вынудят пройти небольшое интервью в консульстве или через интернет.

Минусом будет то, что авторизация платная, и стоить будет 7 евро. Хотя, к примеру, в США стоимость дороже — $ 14, а действует меньше — на протяжении двух лет. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет — авторизация бесплатна.

Для авторизации в первую очередь необходимо будет предоставить личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (действительность, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Далее нужно будет ответить на некоторые анкетные вопросы, например, о состоянии здоровья, предыдущих поездках в страны ЕС, в том числе об отказах в выдаче визы и депортации, правонарушениях. Также есть перечень вопросов, касающихся мер безопасности.

При этом в анкете не будет справок с места работы, выписок из банков, подтверждений цели поездки и другой бумажной волокиты, которую так все не любили во времена получения визы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что европейский вектор страны является правильным, и Украина будет продолжать двигаться в этом направлении. По словам топ-чиновника, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством — обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.

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