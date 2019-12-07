23.60 / 23.85 26.09 / 26.48
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гончарук рассказал, когда будет обновлено Соглашение об Ассоциации с ЕС

4:47 7 декабря 2019 1
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, анонсировавший введение со следующего года вводит системы оценки работы губернаторов, рассказал о своем видении путей развития Украины.

В частности, глава правительства считает, что европейский вектор страны является правильным, и Украина будет продолжать двигаться в этом направлении. Такое заявление Гончарук сделал после встречи с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером, передает Укринформ.

По словам чиновника, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством — обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.

«Мы изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать ее максимально эффективной, удобной и успешной для обеих сторон. Для Украины, безусловно, евроинтеграция является свершившимся выбором, и он подтверждает свою эффективность», — подчеркнул премьер.

По его словам, Украину в частности, интересует «промышленный безвиз» — ACAAagreement — «договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейским коллегами».

В свою очередь, Макалистер заверил, что Украина останется главным приоритетом для Европейского парламента и Европейской комиссии, добавив, что «нет никакой другой страны за пределами Европейского Союза, с которой мы имели бы такое ​​тесное сотрудничество».

По его словам, стабильная Украина в интересах Евросоюза.

Также еврочиновник заявил, что в Европарламенте готовы помогать правительству и парламенту Украины в этой работе

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Еврокомиссии прокомментировали возможность нашей страны подать заявление на членство в ЕС. Так, новый новый еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варге заявил, что когда потенциал для сближения, предусмотренный соглашением об ассоциации, будет исчерпан, то стороны начнут говорить о вопросах членства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бабушка мучает котенка

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Тилль Линдеманн

Девиз «секс, наркотики и рок-н-ролл» для меня не пустой звук, — Тилль Линдеманн

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер