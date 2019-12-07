Украина

Гончарук рассказал, когда будет обновлено Соглашение об Ассоциации с ЕС

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, анонсировавший введение со следующего года вводит системы оценки работы губернаторов, рассказал о своем видении путей развития Украины.

В частности, глава правительства считает, что европейский вектор страны является правильным, и Украина будет продолжать двигаться в этом направлении. Такое заявление Гончарук сделал после встречи с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером, передает Укринформ.

По словам чиновника, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством — обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.

«Мы изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать ее максимально эффективной, удобной и успешной для обеих сторон. Для Украины, безусловно, евроинтеграция является свершившимся выбором, и он подтверждает свою эффективность», — подчеркнул премьер.

По его словам, Украину в частности, интересует «промышленный безвиз» — ACAAagreement — «договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейским коллегами».

В свою очередь, Макалистер заверил, что Украина останется главным приоритетом для Европейского парламента и Европейской комиссии, добавив, что «нет никакой другой страны за пределами Европейского Союза, с которой мы имели бы такое ​​тесное сотрудничество».

По его словам, стабильная Украина в интересах Евросоюза.

Также еврочиновник заявил, что в Европарламенте готовы помогать правительству и парламенту Украины в этой работе

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Еврокомиссии прокомментировали возможность нашей страны подать заявление на членство в ЕС. Так, новый новый еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варге заявил, что когда потенциал для сближения, предусмотренный соглашением об ассоциации, будет исчерпан, то стороны начнут говорить о вопросах членства.

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