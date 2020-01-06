"Золотой глобус 2020": кто получил престижную кинопремию (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 5 января, в Беверли-Хиллз прошла 77-я церемония вручения престижной премии «Золотой глобус». Ее учредителем является Голливудская ассоциация иностранной прессы. Она вручается за лучшие достижения в кино и телевидении, поэтому у «Золотого глобуса» гораздо больше номинаций, чем у «Оскара». Ранее «ФАКТЫ» публиковали список основных претендентов на «Золотой глобус 2020».

Ведущим церемонии в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс. Он выступал уже в этой роли в 2010, 2011, 2012 и 2016 годах. Джервейс отличается острыми шутками, которые не имеют ничего общего с политкорректностью. Он не щадит никого. Несмотря на популярность британца телеканал NBCне приглашал его вести «Золотой глобус» предыдущие три года, так как опасался, что Джервейс вызовет шквал критики в свой адрес. Однако в этом году руководство канала приняло смелое решение, и Рики снова оказался на сцене.

Приняв приглашение, британец сразу сообщил, что это будет его последний «Золотой глобус» в качестве ведущего. Его острые шутки не раз взрывали зал и заставляли телезрителей хохотать от души. Вот лишь несколько из колкостей Джервейса:

— Сегодня здесь много настоящих знаменитостей. Это легенды, иконы. Гляньте только на этот столик: Аль Пачино, Роберт де Ниро, Малыш Йода. О, нет, это Джо Пеши! Люблю тебя, мужик! Не казни меня…

— Многих талантливых цветных прокатили в главных номинациях. К несчастью, мы ничего не можем с этим поделать, потому что члены Голливудской ассоциации иностранной прессы такие расисты!

— Мы собирались сегодня сделать рубрику в память об ушедших в 2019 году, но когда я увидел список этих людей, то сразу сказал — этого не будет! Они же в основном белые!

— Вам всем следовало сегодня смотреть британский сериал «После жизни» вместо этого шоу. Это сериал о мужчине, который хочет покончить с собой, потому что его жена умирает от рака. О, там много и другого веселья есть. А сейчас спойлер! Второй сезон снимается. Значит, в первом он так и не совершил самоубийство. Как, впрочем, и Джеффри Эпштейн. Заткнись, Рики! Я знаю, Эпштейн ваш друг, и ваш, и ваш. Впрочем, мне плевать…

— «Ирландец» замечательный… Но он не единственный эпический фильм в 2019 году. «Однажды в… Голливуде» идет почти три часа. Леонардо Ди Каприо пришел на премьеру с девушкой, а к концу фильма она была уже слишком стара для него!

— Невероятно! Стриминговые компании завоевали все. После Netflix за дело взялись Apple, Amazon, Disney. И вы все на них работаете. Слушайте, если «Исламское государство» запустит свой стриминговый сервис, немедленно звоните своему агенту!

— Если вы сегодня получите награду, не нужно использовать это как повод для политических речей. Вы не в том положении, чтобы читать зрителям лекции. Вы ничего не знаете о реальном мире. Многие из вас провели в школе меньше времени, чем Грета Тунберг. Так что, если вам дадут премию, получите вашу маленькую статуэтку, поблагодарите вашего агента и вашего бога и катитесь к черту!

Согласитесь, за этим потоком острых шуток ниже пояса трудно было уследить за происходившим на сцене. Но все-таки это была церемония награждения, а не stand up в исполнении Рики Джервейса. Поэтому ниже «ФАКТЫ» приводят список лауреатов «Золотого глобуса» в главных категориях.

Сначала телевизионные номинации:

Лучший драматический телесериал — «Наследники»

Лучший комедийный сериал — «Дрянь»

Лучший мини-сериал — «Чернобыль»

Лучший актер в драматическом сериале — Брайан Кокс («Наследники»)

Лучшая актриса в драматическом сериале — Оливия Колман («Корона»)

Лучший актер в комедийном сериале — Рами Юссеф («Рами»)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучший телеактер второго плана — Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)

Лучшая телеактриса второго плана — Патриция Аркетт («Притворство»)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Расселл Кроу («Самый громкий голос»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»).

Расселл Кроу на церемонию не прибыл. Актер остался в Австралии, где бушуют лесные пожары. Кроу находится на своем ранчо, чтобы лично бороться с огнем.

Мишель Уильямс накануне церемонии объявила о помолвке с режиссером Томасом Кэйлом, который снял «Фосси/Вердон». А также о том, что ждет ребенка от него. Напомним, за роль в этом мини-сериале актриса уже получила премию «Эмми». У Мишель есть 14-летняя дочь Матильда. Отец девочки — известный актер Хит Леджер, покончивший с собой 11 лет назад. Ему было 28 лет.

А теперь кинономинации:

Лучший анимационный фильм — «Потерянное звено»

Лучший иностранный фильм — «Паразиты» (Южная Корея)

Лучший комедийный киноактер — Тэрон Эджертон («Рокетмен»)

Лучший киноактер второго плана — Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)

Лучшая киноактриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)

Лучший кинорежиссер — Сэм Мендес («1917»)

Лучший сценарий — Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»)

Лучшая комедийная киноактриса — Аквафина («Прощание»)

Лучшая комедия или мюзикл — «Однажды в… Голливуде»

Лучший драматический киноактер — Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая драматическая киноактриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучшая кинодрама — «1917».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кому достались премии Национального общества кинокритиков США.

Фото Getty Images

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