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Спорт

Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею, но россияне уверены, что они выиграли: что произошло

9:41 6 января 2020 562
Канада Россия хоккей
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В финале молодежного чемпионата мира по хоккею, завершившегося в Чехии, сборная Канады обыграла Россию (4:3), взяв реванш за унизительное поражение на групповой стадии (0:6), и 18-й раз в истории стала чемпионом мира.

Вот только многие из россиян уверены, что их соотечественники… выиграли. Все дело в том, что в прямой трансляции решающий матч показывал федеральный «Первый канал». А на специализированном спортивном канале «Матч-ТВ», где изначально значился в сетке финальный поединок ЧМ-2020, также решили транслировать победное противостояние России с Канадой (5:3) на мировом молодежном первенстве, правда, девятилетней давности.

В итоге, в сети разгорелись настоящие споры — одни поздравляли свою сборную с победой, а другие остужали всеобщее ликование, указывая на вопиющую ошибку. Абсурда добавляет ситуации и тот факт, что среди прочих поздравительные слова команде написал и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. «Поздравим хоккейную молодежку с золотом чемпионата мира! Настоящая „Красная машина“, новая сборка!!! Молодцы! Русский характер!» — опубликовал чиновник похвалу команде на своей странице в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира.

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