Девушка упала в обморок от переизбытка эмоций, когда бойфренд сделал ей предложение (видео)

Мир

Молодой человек из города Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая решил сделать романтический сюрприз своей девушке, с которой встречается уже пять лет. Он пригласил ее на концерт фолк-музыки. А затем, по предварительному сговору, представление прервалось и кавалер, опустившись на одно колено с букетом в руках, попросил возлюбленную выйти за него замуж.

Девушка, которую предложение руки и сердца застало врасплох, ответила согласием. Однако она так сильно обрадовалась, что от переизбытка эмоций потеряла сознание, рухнув к ногам шокированного жениха. Поднялась суматоха. Перепуганный мужчина пытался привести свою невесту в чувство. Впрочем, как сообщает Live Leak, она достаточно быстро пришла в себя. И теперь пара готовится к свадьбе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «самом нервном в мире женихе», который взбесился на свадьбе, неудачно разрезав торт.

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