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«Самый нервный в мире жених»: молодожен взбесился на свадьбе, неудачно разрезав торт (видео)
В соцсети Facebook стало вирусным видео, снятое, предположительно, в Азербайджане. Его главное действующее лицо западные СМИ окрестили «самым нервным женихом в мире».
В ролике жених и одетая в красное платье невеста пытаются вместе разрезать свадебный торт, что у них получается не слишком успешно. Мрачный новобрачный роняет нож, что вызывает смешки у гостей и его нареченной. Это еще больше портит настроение парню, который явно и без того не в духе. Нож подбирает подружка невесты, и жених выхватывает его у нее из рук. В конце концов кусок торта удается отрезать. Подружка невесты кладет его на тарелку. Жених нетерпеливо отбирает тарелку, тычет в рот ложку с десертом новобрачной и съедает одну сам. Затем он вырывает у кого-то из рук бутылку шампанского и начинает ее яростно трясти. Из бутылки бьет струя шипучего напитка. Один из гостей пытается урезонить жениха, и тот изо всей силы разбивает бутылку об пол. Осколки разлетаются по полу — под ногами у маленьких детей.
Пользователей сети поведение жениха шокировало. Многие выразили сочувствие девушке и недоумение в связи с ее выбором супруга.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дуэйн Джонсон и Дэнни Де Вито вломились на чужую свадьбу, спели дуэтом и надавали жениху советов.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..