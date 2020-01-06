- 10:40 «Живой Кен» превратился в Барби, объявив себе женщиной-трансгендером
- 10:28 Оккупанты превращают Крым в зону отчуждения: появились доказательства
- 10:26 Владелец испанского клуба боднул Зидана, сымитировав удар в Матерации на ЧМ-2006
- 10:22 Свитолина перед стартом сезона ворвалась в топ-5 мирового рейтинга
- 10:13 Рождество 2020: рецепты легких постных блюд, которые украсят ваш стол
- 10:04 Где и как отпраздновать Рождество в Киеве
- 10:03 Девушка упала в обморок от переизбытка эмоций, когда бойфренд сделал ей предложение
- 09:48 "ВКонтакте" навсегда заблокировала страничку писателя-боевика Прилепина: тот намекнул на след Кремля
- 09:42 Скандал вокруг визита Хакамады в Киев изобразили карикатурой
- 09:41 Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею, но россияне уверены, что они выиграли: что произошло
- 09:40 «Мой ночной кошмар»: МРТ-снимок мопса шокировал пользователей сети
- 09:13 Масштабные пожары в Австралии: карта возгораний в режиме онлайн
Оккупанты превращают Крым в зону отчуждения: появились доказательства (фото)
После аннексии украинского Крыма на полоустрове начали массово устанавливать заборы, напоминающие тюремные. Это делается и на побережье, и в городах, в частности, возле вокзала в Симферополе.
Блогер RoksolanaToday&Крым выложила в Twitter фото, сделанные в районе Ливадии. Теперь проход вдоль моря напоминает то ли зону отчуждения, то ли тропу «особого режима».
«Вы решили прогуляться вдоль моря, из Ливадии? Ну вот вам!» — говорится в комментарии к фото.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», блогер публиковала в сети фото из Ялты, где оккупанты устанавливали ограждения у моря.
Фото из Twitter RoksolanaToday&Крым.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...