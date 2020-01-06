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Украина

Оккупанты превращают Крым в зону отчуждения: появились доказательства (фото)

10:28 6 января 2020 157
Заборы в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

После аннексии украинского Крыма на полоустрове начали массово устанавливать заборы, напоминающие тюремные. Это делается и на побережье, и в городах, в частности, возле вокзала в Симферополе.

Блогер RoksolanaToday&Крым выложила в Twitter фото, сделанные в районе Ливадии. Теперь проход вдоль моря напоминает то ли зону отчуждения, то ли тропу «особого режима».

«Вы решили прогуляться вдоль моря, из Ливадии? Ну вот вам!» — говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», блогер публиковала в сети фото из Ялты, где оккупанты устанавливали ограждения у моря.

Фото из Twitter RoksolanaToday&Крым.

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